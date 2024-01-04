Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sarıkamış Şehitlerini Anacak

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Kırşehir'den şehit aileleri ve yakınları ile Sarıkamış'a giderek, Sarıkamış şehitlerini anacaklarını söyledi.

Kılıçaslan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 90 bin vatan evladının soğuk karlar altında şehit verildiği Sarıkamış Harekatı'nda, kurtuluş mücadelesinin önsözünün yazıldığını aktardı.

Şehitleri anmak üzere Kırşehirli şehit aileleri ve yakınlarıyla Sarıkamış'a gideceklerini belirten Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Bugün hepimize düşen görev, Sarıkamış şehitlerinin vatan uğruna canlarını tereddütsüz feda edişlerini, Türk milletinin, yaşamla ölüm arasındaki dönüm noktalarında nasıl birleştiğini, Sarıkamış'ı, sınır ötesi ve Mavi Vatan mücadelelerini çok iyi anlamaktır. 5 Ocak Cuma günü başlayacak anma etkinliklerinde şehitlerimiz için yürüyüşler, sergiler ve çeşitli gösteriler düzenlenecek. Şehit ailelerimizle o atmosferi yerinde yaşayacak, şehitlerimizi mevlidi şerifler ve dualar ile yad edeceğiz. Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."