Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentteki okul müdürleriyle bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Vali Buhara başkanlığında düzenlenen toplantıda kentin eğitim durumu değerlendirildi.
2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında okul müdürleriyle bir araya gelen Buhara, çocukların eğitiminde okul idarecilerine önemli görevler düştüğünü anımsattı.
Buhara, "Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile ilgili yapılan hazırlık çalışmalarını ve dönem boyu yapacağımız çalışmaları değerlendiriyoruz. Ailelerin bizlere emaneti olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Tüm eğitim camiamıza, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir ikinci dönem geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, ilçe milli eğitim müdürleri de hazır bulundu.
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