 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda okul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kentin eğitim durumu değerlendirildi ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi hazırlık çalışmaları ele alındı. Vali Buhara, okul idarecilerine çocukların eğitiminde önemli görevler düştüğünü hatırlatarak, başarılı bir ikinci dönem geçirmelerini diledi.

01.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentteki okul müdürleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda Vali Buhara başkanlığında düzenlenen toplantıda kentin eğitim durumu değerlendirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında okul müdürleriyle bir araya gelen Buhara, çocukların eğitiminde okul idarecilerine önemli görevler düştüğünü anımsattı.

Buhara, "Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile ilgili yapılan hazırlık çalışmalarını ve dönem boyu yapacağımız çalışmaları değerlendiriyoruz. Ailelerin bizlere emaneti olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Tüm eğitim camiamıza, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir ikinci dönem geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, ilçe milli eğitim müdürleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Valiliği, Mete Buhara, Valilik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:22:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement