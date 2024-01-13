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Kırşehir Valisi Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Konya Valiliği, Aselsan Konya ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kırşehir'de devam eden ve yapılacak projeleri değerlendirmek üzere toplantı yapıldı.

Kırşehir Valisi Konya\'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
13.01.2024 - 16:57,
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara ilk olarak Konya Valiliğini ziyaret etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile görüşen Buhara ardından Aselsan Konya yerleşkesinde Genel Müdür Bülent Işık'tan bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına geçen Vali Buhara, KOP Başkanı Murat Karakoyunlu ile görüştü.

Buhara ve Karakoyunlu, Kırşehir'den daire amirlerinin de katılımıyla toplantı yaparak, Kırşehir'de devam eden ve yapılacak projeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA
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