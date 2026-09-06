Kırtasiye esnafı ve veliler 2026-2027 okul masraflarından dert yandı

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, kırtasiyeciler ve veliler dert yandı. Bir kırtasiye esnafı, üç harfli marketlerin kırtasiye satışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini, işlerinin düştüğünü anlattı. Bir veli ise ilkokula giden oğlu için yaptığı kırtasiye alışverişinin 4 bin 500 lira, kıyafetlerin ise 4 bin 500-5 bin lira civarında tuttuğunu anlatarak, "Allah yardımcımız olsun" dedi.

Kırtasiyelere satış yapan toptan kitapçı, geçen yıl ile bu yıl öğrencilerin bir yıllık kitap masraflarını kıyaslayarak, "Geçen sene 10 bin liraysa bu sene 20-30 bin diyebilirsiniz" dedi. Kırtasiyeci ise ürün fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttığını ifade ederek, "3 harfli marketler özellikle bu işleri çok fazlasıyla sekteye uğrattı" diye konuştu. Oğlu için kırtasiye alışverişi yapan baba da "Vallahi her şey gittikçe artıyor, Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ANKA Haber Ajansı, Altındağ'ın "Kırtasiyeciler Mahallesi" olarak bilinen Ziraat Mahallesi'nde esnafa ve velilere mikrofon uzattı.

İki yıl önce, okulların açılmasına iki hafta kala mahallede araç park edecek yer bulunmayacak kadar yoğunluk yaşandığını aktaran esnaf, son iki yıldır işlerinin kötü gittiğini anlattı.

Kırtasiyelere satış yapan toptan kitapçı, yaptığı açıklamada, maliyetlerin önemli ölçüde arttığını belirterek, "Geçen sene 10 bin liraysa bu sene çarpı 2 diyebilirsiniz; hani 20 -30 bin bandına da ilerliyor. Çünkü zam oranında artık bir durdurma olmuyor. Eskiden yıldan yıla bir zam geliyordu kitap fiyatlarında, şu anda 2 aydan 2 aya, hatta 1 aydan 1 aya bile zam gelen firmalar var. Net bir fiyat veremiyorum ama geçen sene 10 bin liraya olan kitaplar bu sene abartısız söylüyorum 30 bin-40 bin lira bandında kitap alabiliyor" diye konuştu.

Kitapçı, iki çocuğunun ana sınıfına gittiğini belirterek, okul masraflarının "daha da" fazla olduğunu ifade etti. Geçen yıl 300-400 liraya alınan çantaların bu yıl 1500-2 bin lira bandına yükseldiğini söyleyen kitapçı, servis ücretlerinin de akaryakıta gelen zamlar nedeniyle "aşırı pahalı" olduğunu vurguladı. Kitapçı, "geçen sene 60 bin lira 70 bin liraysa kısa mesafe ya da orta mesafe evler, şu anda 120-130 bin lira konuşuluyor" dedi.

Aynı kitapçı, okul kıyafetlerinin de en kötü 15-20 bin lira olduğuna değindi.

"3 HARFLİ MARKETLER, İNTERNET ÖZELLİKLE BU İŞLERİ ÇOK FAZLASIYLA SEKTEYE UĞRATTI"

Bir kırtasiye esnafı ise şunları söyledi:

"Geçen yıl satışlar çok daha iyiydi, düzen daha iyiydi. 3 harfli marketler, internet bu işleri fazlasıyla sekteye uğrattı. Çünkü piyasaya rakip gibi gelip ama belki düzgün olmayan ürünler satarak piyasayı düşürdüler. Bu yüzden de biz kırtasiyecilerin işleri düştü. Yavaş yavaş okullar açılmaya başlıyor. Geçen seneki o yoğunluğu, kalabalığı şu an göremiyoruz. Birazcık da marketlerin destek olabilmesi lazım aslında bu durumda, çok fazla rakipleşmemesi lazım bizlerle."

Aynı esnaf, geçen sene 1000 lira olan okul çantasının bu sene 1350 lira civarında olduğunu ifade ederek, "İçine koyacağınız kalem en aşağı 200 lira, bir kuruboya 150 lira, bir suluboya 150 lira. Bunlar en alt limitler. Bunlar daha da çıkabiliyor. Bugün bir çantanın dolma fiyatı aşağı yukarı 4- 5 bin" diye konuştu.

Başka bir kırtasiyeci ise geçen yıla oranla fiyatlarda çok fazla artış olmadığını öne sürdü. Fiyatların yüzde 25 arttığını, ortalama okul çantası fiyatının 2 bin 500 lira olduğunu söyleyen kırtasiyeci, "İşlerimiz şükür, bugüne hamdolsun diyelim. Okul zilinin çalmasını bekliyoruz tüm kırtasiyeciler olarak, hazır bir şekilde. Kırtasiye kırtasiyeciden alınır demek istiyorum özellikle. Geçen yıla göre satış oranımızda daha bir düşüş var. Bu düşüşün nedenini biz de anlamış değiliz" ifadelerini kullandı.

"BİZ SADECE KIRTASİYE İŞİ YAPIYORUZ, BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Bir başka kırtasiyeci ise geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 30-40 oranında artış olduğunu söyledi. Kırtasiyeci, bu yıl bir okul çantasının 2-3 bin liraya doldurulabileceğini ifade etti. Bu yıl işlerin iyi gitmediğini söyleyen kırtasiyeci, "Gördüğünüz gibi sezonun ortasındayız ama bir kalabalık yok, kırtasiye sezonu gibi göremiyoruz, dükkan da boş" dedi.

Üç harfli zincir marketlerin kırtasiye ürünü satmasını eleştiren esnaf, şöyle devam etti:

"Biz sadece kırtasiye işi yapıyoruz, onun haricinde başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bununla ilgili hükümet öyle bir ayrıştırma yaparsa, mesela marketlerde kırtasiye satışı falan olmazsa, biz de sonuçta esnaf olarak hepimiz çalışma yaparız. Bununla ilgili fiyat takibini sağ olsunlar hükümetimiz yapıyor. Ama onun haricinde o markette o satılması, bu markette bu satılması, onun hiçbir hesabı yapılmıyor.

Bizim çevre, kırtasiyeci toptancılarının olduğu mahalle. Ama şu anda gördüğünüz gibi boş. Kimse bir ürün falan alamıyor. Bizim mahallede kepenk kapatma aşırı derecede çoğaldı. Bundan on yıl önce boş dükkan tutmamız çok zordu ama şimdi o kadar kolay ki. Hem kiralar çok fazla, yaptığımız ciro, yaptığımız kar hiçbir şekilde gideri karşılamıyor. Bununla ilgili çok büyük şikayetlerimiz var."

"VALLAHİ HER ŞEY GİTTİKÇE ARTIYOR, ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

İlkokula giden oğlu için kırtasiye alışverişine gelen bir kişi, yaptığı alışverişin 4 bin 500 lira olduğunu bildirdi. Daha önce aldığı kıyafetlerin de 4 bin 500- 5 bin lira civarında tuttuğunu aktaran veli, "Vallahi her şey gittikçe artıyor, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Veli, "Çanta fiyatları nasıl?" sorusu üzerine, "Çanta fiyatları 3 bin 500 civarında falan diyorlar. Tabii bunun lisanslı olanları var, zaten onlara yanaşamıyoruz bile" yanıtını verdi.

Başka bir veli de okul kıyafetlerinin maliyetinden yakınarak, "Geçen seneye göre fiyat iki kat artmış. Okul üniformasını biz geçen sene 6 bin liraya almıştık. Şimdi sadece iki tane pantolonu 6 bin liraya aldık" dedi.

Kızı için kırtasiye alışverişine gelen bir baba, geçen sene yaptığı alışverişin 2 bin lira tuttuğunu, ancak bu yıl aynı miktarda ödeme yapmasına rağmen aldığı malzemenin daha az olduğunu söyledi. Baba, "Bir nebze artış var ama çok fazla rahatsız etmiyor. Her şeye gelen zamların içerisinde normal diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.