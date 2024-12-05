Kış Lastiği Zorunluğu Başladı

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Uygulamanın 1 Aralık'ta başlamasının ardından Havza'daki oto lastikçilerde kış lastiği değiştirme yoğunluğu yaşanıyor.

İlçede otomobillerin lastikleri 500 ila 750, minibüs, kamyonet ve hafif ticari araç lastikleri 750 ila bin, kamyon ve ağır ticari araçların lastikleri ise 1600 ila 2 bin lira arasında değişen fiyatla değiştiriliyor.

Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, yaptığı açıklamada, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

Kar ve buzlanma gibi etkenlerin kaza riskini artırarak sürüş güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Tekinasa, "Kış aylarında sürüş güvenliğini sağlamanın yolu, kış lastiği kullanmaktır. Kış aylarında trafik kazalarının yüzde 20 arttığı gözlemleniyor. Kaygan zeminde fren mesafesi uzuyor. Yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar 1 Aralık'tan 1 Nisan'a kadar kış lastiği kullanmak zorunda. Özel araçlarda mecburiyet yok fakat sürücülerimizin kendilerinin ve diğer sürücülerin güvenliği için kış lastiği kullanmaları önemli. Konuyla ilgili ekiplerimiz denetimlerine başladı. Denetimlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlçede oto lastikçilik yapan Sadık Bektaş ise bazı sürücülerin daha ekonomik olacağı düşüncesiyle araç lastiklerinin sadece ikisini kış lastiği ile değiştirdiğini anlatarak, "Bu çok yanlış bir uygulama. Dört lastiğin farklı olduğu durumlarda aracın ön ve arka lastikleri arasındaki sürüş özellikleri farklılaşmaktadır. Ani fren yapma, viraj alma gibi manevralarda aracın kontrolü zorlaşır. Onun için araçtaki 4 lastiğin tamamı kış lastiği olmalı." dedi.

Oto lastikçi Bayram Güneş de ıslak ve karlı zeminlerde çok daha iyi yol tutuş ve daha kısa fren mesafesi sunan kış lastiklerinin zaman kaybetmeden kullanılmaya başlanmasını önerdiklerini dile getirerek, "Kış lastikleri, kış koşullarında lastiğin sertleşmesini önleyen özel bileşime sahip. Hatalı lastik kullanımı ile kaza yapma riski altı kat artış gösteriyor. Güvenli yolculuk için havaların soğuduğu şu günlerde tüm sürücüler kış lastiklerini tercih etmeli." diye konuştu.