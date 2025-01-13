Kış Masalı: Astana'nın Büyüsü - Son Dakika
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Kış Masalı: Astana'nın Büyüsü

Kış Masalı: Astana\'nın Büyüsü

Astana, kışın karla kaplı caddeleri ve aktiviteleriyle adeta bir masal kentine dönüşüyor.

13.01.2025 11:16
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Kazakistan'ın başkenti Astana, yağan kar ve süslü caddeleriyle kışın adeta bir "masal" kentine dönüşüyor.

Uzun ve sert kışıyla bilinen Astana'ya ilk kar sonbaharda düşerken, karların erimesi ise bahar aylarını buluyor.

Şehir, kış aylarında tamamen karlarla kaplanmasının yanı sıra ışıklarla süslü bina ve caddeleriyle olağanüstü bir atmosfere bürünüyor.

Parkları ve turistik mekanlarının her biri çeşitli temalarla süslenen Astana, böylece kışın hem gündüz hem gece adeta bir "masal" kentini andırıyor.

Parklarda Sibirya köpekleriyle kızak

Astana, kış aktiviteleri için doğal bir ortam sunuyor.

Şehrin her köşesinde kaydıraklar ve buz pateni alanları bulunurken, parklarda ise Sibirya köpekleriyle kızak keyfi ve kış piknikleri yapılıyor.

Özellikle şehrin ortasından akan ve kışın tamamen donan Esil Nehri üzerinde yürüyüş yapmak, buz pateni kaymak veya balık tutmak gibi aktiviteler macera dolu bir deneyim yaşatıyor.

Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Parkı ise kaydırakların gözde adresi olarak biliniyor. Burada her biri 20 metre uzunluğunda iki büyük kaydırak bulunuyor.

Açık havada ve müzik eşliğinde buz pateni kaymak isteyenler Expo Fuar Merkezi alanındaki buz pateni pistini tercih ediyor. Aynı anda 150 kişinin paten kayabildiği alanın hemen yanında paten kiralama yerleri ve kafeteryalar yer alıyor.

Sıcak yerde paten kaymak isteyenler için ise şehirde "Alau" kapalı buz pateni sarayı da faaliyet gösteriyor.

Kazak Eli Anıtı bölgesindeki alan da ışıklı süslemeleriyle özellikle akşam saatlerinde gelenleri büyülüyor. Burada da Astana sakinleri çocuklarıyla paten ve kızak kayarak zaman geçiriyor.

Yılın dört mevsiminde turistlerin ilgi odağında olan Astana'yı ziyaret edenler her geçen yıl artıyor.

Geçen yıl 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği kente, Rusya'dan 95 bin 274, Çin'den 31 bin 280 ve Türkiye'den 13 bin 323 kişi gelmişti.

Kaynak: AA

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