Kış Trafik Güvenliği Toplantısı Çankırı'da Yapıldı

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Çankırı'da kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Kış mevsiminin trafik güvenliğine olumsuz etkilerini en aza indirmek, trafik kazalarıyla mücadele edebilmek ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü konu ile ilgili sunumlar yaptı.

Kış aylarında yaşanabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirlerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, yol güvenliği, trafik akışının sürekliliği, enerji ve su kesintileri gibi konular gündeme getirilirken, ayrıca özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekiplerinin hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Vali Taşolar buradaki açıklamasında, kış mevsiminde yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kurumların iletişimi üst seviyede tutması gerektiğini vurgulayarak ilgili bütün kurumların bu konuda tedbirli olmasını istedi.