Kış uykusundan uyanan ayılar Bingöl\'de görüntülendi

Arnavutköy'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Bolluca - Boğazköy yolunda meydana geldi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye götürülürken, ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeniyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı ve yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.