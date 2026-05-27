Kısıklı Köyü'nde Geleneksel Kurban Kesimi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde yaşayanlar, bir asırdır sürdürdükleri toplu kurban kesim geleneğini, bu Kurban Bayramı'nda da devam ettirdi. Köy meydanında kesilen 120 kurbanlığın etleri toplanarak tüm hanelere eşit şekilde dağıtıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı, 265 hane ve yaklaşık 1500 nüfusun yaşadığı Kısıklı köyünde vatandaşlar, yıllardır sürdürdükleri gelenek kapsamında kurbanlıklarını belirlenen alanda birlikte kesti. Kesilen hayvanların etleri köy meydanında toplanıp pay edilerek, köyde yaşayan herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köyde sürdürülen bu gelenek, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu da yaşatıyor

Köylülerden Halis Alan, dayanışma geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu geleneğimizi yaklaşık bir asırdır sürdürüyoruz. Kurban kesen, kesmeyen bu paylaşımdan yararlanıyor. Atalarımızdan kalan bu dayanışmayı bugün de devam ettiriyoruz. Bu bayramda yaklaşık 120 küçükbaş hayvan kesildi. Kesilen kurbanlıkların etlerini eşit şekilde ayırıp tüm hanelere dağıttık. Zengin-fakir ayrımı yapmadan herkese eşit et veriyoruz" dedi.