Kıskaç-23 Operasyonlarında 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Kıskaç-23 Operasyonlarında 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Kıskaç-23 Operasyonlarında 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer 13 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, sınavlarda avantaj sağladıkları ve iletişimde ankesörlü telefonlar ve 'ByLock' programını kullandıkları belirlendi. Bakan Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

22.07.2024 18:26
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan personeli tebrik ederek, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kıskaç-23 Operasyonlarında 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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