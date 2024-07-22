Kıskaç-23 Operasyonlarında 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan personeli tebrik ederek, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.