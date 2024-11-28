ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'da dün kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz, sağlık kontrolünden ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah Poyraz çıkışta gazetecilerin 'Neden öldürdün', 'Pişman mısın' sorularını yanıtsız bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Kıskançlık Suçu: Eşini Öldüren Abdullah Poyraz Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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