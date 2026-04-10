Kıyamet Kilisesi'nde Kutsal Cuma Ayini - Son Dakika
Kıyamet Kilisesi'nde Kutsal Cuma Ayini

10.04.2026 19:32
İsrail'in kapattığı Kıyamet Kilisesi, Paskalya öncesi yeniden açıldı. Yüzlerce kişi ayine katıldı.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Kıyamet Kilisesi'nde, Paskalya öncesinde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek öldüğü gün anısına düzenlenen "Kutsal Cuma" ayini yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ndeki Kutsal Cuma törenlerine, savaş nedeniyle turizmin durması ve Batı Şeria sakinlerinin Kudüs'e girişinin engellenmesi sebebiyle bölge sakinlerinden yüzlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, ellerinde haçlar taşıyarak Via Dolorosa (Çile Yolu) üzerinden yürüyüp kiliseye ulaştı ve ayinler gerçekleştirdi.

Kıyamet Kilisesi 40 gün boyunca İsrail kararıyla kapalı kalmış, kapıları dün yeniden açılmıştı.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa'nın 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine açıldığı bildirilmişti.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıyamet Kilisesi'nde Kutsal Cuma Ayini - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği 100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği
Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
11’inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin’de başladı 11'inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin'de başladı

19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
SonDakika.com Haber Portalı. 10.04.2026 20:03:00.
SON DAKİKA: Kıyamet Kilisesi'nde Kutsal Cuma Ayini - Son Dakika
