Kıyamet Kilisesi'nde Kutsal Cuma Ayini

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Kıyamet Kilisesi'nde, Paskalya öncesinde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek öldüğü gün anısına düzenlenen "Kutsal Cuma" ayini yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ndeki Kutsal Cuma törenlerine, savaş nedeniyle turizmin durması ve Batı Şeria sakinlerinin Kudüs'e girişinin engellenmesi sebebiyle bölge sakinlerinden yüzlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, ellerinde haçlar taşıyarak Via Dolorosa (Çile Yolu) üzerinden yürüyüp kiliseye ulaştı ve ayinler gerçekleştirdi.

Kıyamet Kilisesi 40 gün boyunca İsrail kararıyla kapalı kalmış, kapıları dün yeniden açılmıştı.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa'nın 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine açıldığı bildirilmişti.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.