Kız Çocukları İçin Ses Yükseltiliyor

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla bir çağrıda bulundu. Çiftci, " İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede iptal edenlere karşı, kadını eve hapsetmek isteyen karanlık zihniyete karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kadınların şiddete, ayrımcılğa maruz kalmadığı bir Türkiye için, Narin için, Sıla bebek için, İkbal için 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde, saat 21.30'da, Kuğulu Park'tan Meclis'e yürüyor, sesimizi hep birlikte omuz omuza duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, X hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir çağrı yaptı. Çiftci, "Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı, kadınların ve çocukların her geçen gün daha fazla şiddete maruz kaldığı, yaşamlarını tehdit altında geçirdiği, hukukun kadınları ve çocukları değil, suçluyu koruduğu bu adaletsiz düzeni kabul etmiyoruz. Bugün iktidarın koruyamadığı binlerce kadın, eşitsizliğe ve şiddete karşı 'dur' denilmesini istiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede iptal edenlere karşı, kadını eve hapsetmek isteyen karanlık zihniyete karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kadınların şiddete, ayrımcılğa maruz kalmadığı bir Türkiye için, Narin için, Sıla bebek için, İkbal için 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde, saat 21.30'da, Kuğulu Park'tan Meclis'e yürüyor, sesimizi hep birlikte omuz omuza duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.