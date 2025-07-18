Kız Meselesi Nedeniyle Cinayet - Son Dakika
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Kız Meselesi Nedeniyle Cinayet

Kız Meselesi Nedeniyle Cinayet
18.07.2025 20:00
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Üsküdar'da Sırrı Can Şimşek, eski kız arkadaşı yüzünden 27 yaşındaki Serhat A. tarafından öldürüldü.

Üsküdar'da oturan Sırrı Can Şimşek'i (27) kız meselesi yüzünden öldüren Serhat A.(27), 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeynep Kamil Mahallesi, Bağcılar Yokuşu Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Sırrı Can Şimşek evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Sırrı Can Şimşek'in çocukluk arkadaşı Serhat A. tarafından kasığından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada Serhat A.'nın eski kız arkadaşının Sırrı Can Şimşek'le gönül ilişkisi yaşadığını iki eski arkadaşın bu nedenle kavgalı olduklarını belirledi. Şüphelinin bindiği taksinin plakasını takibe alan polis, şüphelinin eski kız arkadaşının evine doğru gittiği belirledi. Bu gelişme üzerine Küçükçekmece'de oturan kızın evinin çevresinde araştırma başlatıldı. Şüpheli eski sevgilisinin evinin bir sokak arkasında dolaşırken olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüpheli Serhat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde 'susma' hakkını kullanan şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Serhat A., hakimlikteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Üsküdar, Cinayet, Güncel, Son Dakika

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