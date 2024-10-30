Ümraniye'de genç kadın annesine saldırdığını öne sürdüğü babasını bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Ümraniye'de genç kadın annesine saldırdığını öne sürdüğü babasını bıçakla öldürdü

Ümraniye\'de genç kadın annesine saldırdığını öne sürdüğü babasını bıçakla öldürdü

İstanbul Ümraniye'de yaşayan 27 yaşındaki Ayşe A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babası Atalay A. (60)'yı bıçaklayarak öldürdü.

30.10.2024 13:02
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Ümraniye'de 27 yaşındaki Ayşe A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babası Atalay A. (60)'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli "Alkollü eve gelmişti elindeki bıçakla annemin üzerine yürüdü, ben araya girdim. Bıçak yere düşünce aldım. Aramızdaki itiş kakış sırasında olay meydana geldi" dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 19: 30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ayşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Politika, Ümraniye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de genç kadın annesine saldırdığını öne sürdüğü babasını bıçakla öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    Müslüman ülkede alkol satılıyor hala inanması güç ama evet alkol satılıyor ondan sonra çıkıp gazze için ümmet için yürüyüş yapılıyor 31 32 Yanıtla
  • Emin Erol:
    klasik savunma kadınlarda hemen şiddet uyguluyordu diyorlar yalan hep her zaman kadınlar haklı değil 31 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ah be hayatın mahvoldu 15 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    nedense bu bıçaklar hem itişme yada elinden almaya kalkınca bir tarafa saplanıyor,kimse isteyerek kimseyi vurmuyor.bu ülkede dönen yalan dünyayı 5 kez döner tekrar Türkiye'ye gelir o kadar iyiyiz yalanda 9 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser, sudem meliss, Sadece Beşiktaş. Bunlar aynı kişi. 2 0 Yanıtla
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