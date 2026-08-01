Kızılay\'a Serinletme Sistemi Kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artan sıcaklığın etkisini azaltmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, 170 metre uzunluğundaki paslanmaz çelik borulardan oluşan sistem, suyu damlacıklar halinde püskürterek çevrede hissedilen sıcaklığın düşürülmesini sağlıyor.

Düşük su tüketimiyle çalıştığı belirtilen sistem, yayaların üzerini ıslatmadan serinlik oluşturacak şekilde tasarlandı. Açıklamada ifadelerine yer verilen, ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Hande Akıncı, yoğun yaya trafiği nedeniyle uygulama için Kızılay'ın tercih edildiğini belirtti.

Sistemin kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kurulduğunu aktaran Akıncı, "Bu çalışmayla yaz sıcaklarında vatandaşlarımıza daha ferah ve konforlu bir ortam sunduk. Çalışma, su tasarrufu sağlayan yapısıyla tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşleri paylaşılan bölgedeki vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek sistemin Kızılay'ın farklı noktalarında da yaygınlaştırılmasını istedi.