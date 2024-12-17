Kızılay Aydınlık Projesi ile Yetim Çocukların Doğum Günleri Kutlanıyor

Güncel

ŞIRNAK'ta, Türk Kızılay tarafından yetim 100 çocuğun doğum gününün kutlanmasının hedeflendiği 'Kızılay Aydınlık' projesi kapsamında, Nasmira Barın'ın (11) doğum günü kutlandı.

Türk Kızılay'ı Şırnak Şubesi tarafından 'Yetim gülerse dünya güler' sloganıyla başlatılan ve 100 yetim çocuğun doğum gününün kutlanmasının hedeflendiği 'Kızılay Aydınlık' projesi kapsamında kent genelinde yardım yapılan ailelerin çocuklarının doğum günlerini belirleyen ekipler, aileleriyle görüşüp çocukların isteklerini öğreniyor. Kızılay'ın imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle doğum günlerinde çocukların evlerine gelen gönüllüler, çocuğun odasını boyayarak çalışma masası ve sandalyesini yerleştiriyor. Daha sonra duvarlarını etiketler ile renklendirerek, okuldan dönen çocukları doğum günü pastası ile karşılayıp, çeşitli hediyeler veriyor.

'ONLARIN SAYESİNDE ÇOK MUTLU OLDUM'

Proje kapsamında Kasrik beldesinde yaşayan Nasmira Barın'ın da doğum günü kutlandı, çeşitli hediyeler verildi. Sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Nasmira Barın, "Bugün doğum günümdü. Türk Kızılay'ı benim odamı boyadı. Çalışma masası getirdiler. Hediyeler getirdiler. Çok mutlu oldum onların sayesinde. Onlara çok teşekkür ediyorum çok duygulandım" dedi.

'HEDEFİMİZ 100 ÇOCUĞA ULAŞMAK'

Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, kent genelinde 100 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, "2024 yılı 'Kızıl Aydınlık' projesiyle 10O öğrencimizin doğum gününde odasını boyayıp, öğrencilerimizin bir nebze olsa hem eğitimine destek olmak, ileriki zamanlarda daha güzel bir çalışma ortamı için çocuğumuza masasını, sandalyesini kitaplığını kurmayı hedefledik. Hedefimiz kentte 100 öğrencimize ulaşmaktır. İlk olarak gelip doğum günü pastasını alıp, odasını boyuyoruz. Boyasından sonra masasını, sandalyesini kuruyoruz gönüllü arkadaşlarımızla. Tam okuldan döneceği zaman, sürpriz bir şekilde pastasını kesip, çocuğumuzun bu şekilde mutluluğuna ortak oluyoruz. Genelde ihtiyaç sahibi yetim öğrencilerimizi seçiyoruz. Şırnak'ta 100 yetim öğrenciyi giydirme ve odasını bu şekilde düzenleme hedefimiz var" diye konuştu.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,