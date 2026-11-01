Kızılay, Bilecik'te iyilik ve gönüllülük çalışmalarını ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kızılay, Bilecik'te iyilik ve gönüllülük çalışmalarını ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay, Bilecik\'te iyilik ve gönüllülük çalışmalarını ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Kızılay Haftası dolayısıyla Bilecik Şubesini ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda insani yardım, gönüllülük ve iyilik hareketine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Türk Kızılayı Bilecik Şubesini ziyaret etti.

Can, 'Kızılay Haftası' dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt, Gençlik Kolları ve Kadın Komisyonu ile personelin katılımıyla İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, kentte yürütülen Kızılay faaliyetleri, insani yardım çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve kurum içi koordinasyon konular ile Kızılay'ın iyilik hareketini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Kurt, Can'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Kızılay Haftası'nın ülkeye ve iyilik gönüllülerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
Kızılay HaftasıTürk KızılayıŞükrü CanBilecikKızılayİyilikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler İzdiham anları kamerada Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
14:07
Sınava 10 saniye geç kaldı Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
12:08
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
12:01
Bakan Göktaş duyurdu 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 14:59:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Kızılay, Bilecik'te iyilik ve gönüllülük çalışmalarını ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android