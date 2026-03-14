Kızılay\'dan Bayram Öncesi Yardım

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlanan çocuk kıyafetleri poşetlenerek dağıtıma hazır hale getirildi.

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, yıl boyunca sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Ramazan ayında vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Yamak, "Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ulaştırılmak üzere ilçe genelimizde bulunan 13 aile sağlık merkezine dağıtılmak üzere 800 parça çocuk giyim eşyasını teslim ettik. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Kıyafetlerini güle güle giysinler." dedi.