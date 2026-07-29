Kızılay\'dan Cam Kemik Hastası Kardeşlere Destek

Türk Kızılay Silopi Şubesi, cam kemik hastası 3 kardeşe tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Cam kemik hastası kardeşleri evlerinde ziyaret eden Türk Kızılay Silopi Şubesi ekipleri, bir akülü, iki de tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Şube sorumlusu Mehmet Adan, kardeşlere yardım ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, Türk Kızılay olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.