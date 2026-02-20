Kızılay'dan Çocuklara Ramazan Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'dan Çocuklara Ramazan Hediyesi

Kızılay\'dan Çocuklara Ramazan Hediyesi
20.02.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Kızılay gönüllüleri, camiye gelen çocuklara ayakkabılarına hediyeler bıraktı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, teravih namazına gelen çocukları sevindirmek ve camiye gitmelerini teşvik etmek için ayakkabılarının içine hediyeler bıraktı.

Genç Kızılay ekipleri, ramazan öncesinde Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nde bir araya gelerek karton bardakları küçük çanta şekline getirdi. İçerisine çocuklar için şeker ve çikolata koyan ekipler, bu paketlerden ilk etapta 200 adet hazırladı.

Ramazanın başlamasıyla Kuzeykent Ulu Cami'ye giden ekipler, teravih namazının kılındığı esnada çocukların ayakkabılarının içine bu hediyeleri bıraktı.

Namazın ardından camiden çıkan çocuklar, ayakkabılarında gördükleri hediyelerle mutluluk yaşadı.

Genç Kızılay Kastamonu İl Başkanı Tuğba Hüma Başkal, AA muhabirine, çocukları sevindirmek adına hediyeler hazırladıklarını belirtti.

Ekiplerinde üniversite öğrencilerinin de olduğunu aktaran Başkal, "Akşamları bir araya gelerek hediyeleri hazırladık. Çocukları nasıl sevindirebiliriz diye düşündük. Projemizle 200 çocuğu hedefledik ama bu sayıyı artıracağız." dedi.

Başkal, paylaşmanın önemini çocuklara aktarmak istediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hedeflediğimiz konu bu. Bunun için üniversite ekibimiz, genç, kadın, il teşkilatı olarak hep birlikte çalışıyoruz. Projemize 20'ye yakın arkadaşımız katıldı. Logolu bardaklar var, çocuklarımızın gözüne hitap edecek şekilde. Kenarlarına Kızılayın 'hayırlı ramazanlar' etiketini yapıştırdık. Bardağın ağız kısmını kesiyoruz. Zımbalayarak çanta modeline dönüştürüyoruz. İçine de bonibon şeker ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek ikramlıklar koyuyoruz. Türk Kızılay olarak bu tür faaliyetlerimizi her zaman sürdürüyoruz. Yaşlısından gencine, çocuğuna her alanda varız. Bu ramazanda da çocuklarımızın camiye teşvikini artırmak, bu manevi huzuru artırmak için uğraşıyoruz."

"Umuyoruz ki bu iyilik halkası yıllarca sürerek devam eder"

Genç Kızılay Kastamonu Eğitim Birimi Sorumlusu Ecem Nur Tekeci de çocuklara hediyeler hazırladıklarını belirterek, "Bugün burada çocuklarımızı sevindirmek için geldik. Teravih sonrası görsünler mutlu olsunlar, ramazanın bereketini, bu güzel atmosferi sevgiyle hatırlasınlar istedik. Camiye severek gelsinler. Hazırladığımız hediyeleri ayakkabılarına koyduk. Kendileri çok mutlu oldular. Umuyoruz ki bu iyilik halkası yıllarca sürerek devam eder." diye konuştu.

Ayakkabısında hediyeyi gören 8 yaşındaki Ömer Yağız Cebecioğlu da annesi ve ağabeyiyle teravih namazı için camiye geldiklerini söyleyerek, "Çok mutluyum. Her çocuğun gelmesini tavsiye ediyorum. Kızılay çalışanları bana şeker verdi, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Çocuklara Ramazan Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:08:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Çocuklara Ramazan Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.