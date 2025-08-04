Kızılay\'dan Gazze\'ye Yardım Çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazzeliler için gönderilen yardımlara ilişkin, "İnsani yardım erişiminin sürekli olarak ve kısıtlama konulmaksızın açılması lazım." dedi.

Yılmaz, Türk Kızılay Genel Merkezi'nde gazetecilere, kıtlıkla mücadele eden Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'ye gönderilen yaklaşık 3 bin tonluk gıda yardımını taşıyan 165 tırın Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye giriş yapmaya başladığını anımsatan Yılmaz, söz konusu gıdaların yaklaşık 50 bin kişinin bir aylık ihtiyacını karşılayabileceğine dikkati çekti.

Yılmaz, "Rakamlar içimizi rahatlatacak düzeyde asla değil. Böyle bir haftalık serbest bırakmalarla, kısıtlı yardım girişlerinin oradaki ızdırabı hafifletmesi mümkün değil. Biz hala aynı noktadayız. Bu insani yardım erişiminin sürekli olarak ve kısıtlama konulmaksızın açılması lazım." diye konuştu.

Gazze'nin günde 450 tırın normal şartlarda girdiği ve ihtiyacın o şekilde karşılanan bir yer olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İnsani yardım koridorunun kapatılmaması çağrımı tekrar yinelemek istiyorum. Oradaki mağduriyetin, ızdırabın bir an önce kalıcı ateşkesle sona ermesi, erdirilmesi konusundaki çağrımı yinelemek istiyorum." dedi.