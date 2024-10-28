Kızılay'dan Şehir Savaşları İçin Hukuka Uyulması Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılay'dan Şehir Savaşları İçin Hukuka Uyulması Çağrısı

Kızılay\'dan Şehir Savaşları İçin Hukuka Uyulması Çağrısı

Fatma Meriç Yılmaz, sivil kayıpları önlemek için uluslararası insancıl hukuka uyulmasını istedi.

28.10.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaşanan şehir savaşları nedeniyle her gün masum sivillerin büyük bedeller ödediğini belirterek, bunu önlemek için uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Yılmaz, Cenevre'de düzenlenen 34'ncü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nın Delegeler Konseyinde sivil yaşam alanlarında gerçekleşen silahlı çatışmalar ve bunun insani etkilerine ilişkin konuşma yaptı.

Konsey tarafından kabul edilen "Şehirlerde Savaş: Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinden Önemli Çağrı" başlıklı taslak kararı Türk Kızılay olarak tamamen desteklediklerini belirten Yılmaz, böyle bir kararın alınmasına çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Her gün masum sivillerin büyük bedeller ödediği şehir savaşlarının korkunç ve acımasız gerçekliğine tanık oluyoruz. Bir zamanlar yaşam dolu olan şehir sokakları, artık birer yıkım alanı haline geliyor. Sivillerin yaşamları paramparça oluyor. Kritik altyapılar tahrip ediliyor. İnsanlar su, gıda, barınma ve sağlık gibi yaşam için zorunlu temel ihtiyaçlardan yoksun kalıyor. Daha da kötüsü, insani yardıma erişim engelleniyor." dedi.

Tüm bu dayanılmaz acılar karşısında siviller ve insani yardım çalışanlarının korunması için kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, bu hususta uluslararası insancıl hukuka uyulması sorumluluğunu desteklediklerinin altını çizdi.

Yılmaz, bu kuralların sivilleri koruduğunu, çatışmalar sırasında güvence altına aldığını ve onların gerekli insani yardımı almasını sağladığını ifade ederek, "Kuşatma durumlarında sivil can kaybını önlemek veya en aza indirmek için geçici tahliyeler bazı durumlarda gerekli olabilir ancak kuşatmalar, sivilleri belirli bir bölgeyi terk etmeye zorlamak için kullanılmamalı. Türk Kızılay tüm taraflara acilen insani yardım koridorlarının açılması, sivillerin güvenli geçişlerinin garanti altına alınması ve hayat kurtarıcı yardımlara engellenmeksizin erişimin sağlanması çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Sivilleri insani yardımdan mahrum bırakmanın, açlığa terk etmenin ve tahliye edildikleri yerde onlara saldırmanın uluslararası insancıl hukukun ihlali, aynı zamanda savundukları değerlere ve prensiplere de aykırı olduğunu vurgulayan Yılmaz, uluslararası topluma, temel insani ilkelere sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Yılmaz, "Tüm bu eşi benzeri görülmemiş zorluklar karşısında uluslararası insancıl hukukun koruyucuları olarak sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bu karanlık zamanlarda, birlikte, insanlığı ayakta tutan güç olabilmeliyiz ve olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fatma Meriç Yılmaz, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Kızılay, Güncel, Sağlık, Hukuk, Dünya, Masum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Şehir Savaşları İçin Hukuka Uyulması Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Şehir Savaşları İçin Hukuka Uyulması Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.