 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kızılay'la hasta arasında para alışverişi mümkün değil - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kızılay'la hasta arasında para alışverişi mümkün değil

Türk Kızılay, kış aylarında kan stoklarını artırmak için 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın yürüttüğü kan sisteminin kamu hizmeti olduğunu ve para alışverişinin mümkün olmadığını belirtti. Yılmaz, kampanyanın tanıtımında bağışçıların önemine vurgu yaparak, 2023 yılında 2 milyon 674 bin kan bağışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kızılay\'la hasta arasında para alışverişi mümkün değil
11.01.2024 - 15:24,  Güncelleme: 15:25
Abone Ol

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kızılay'la hasta arasında para alışverişi mümkün değil

TÜRK Kızılay tarafından, kış aylarında kan stoklarını artırmak için 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın yürüttüğü kan sisteminin kamu hizmeti olduğunu, bir para alışverişinin sistemsel olarak mümkün olmadığını söyledi.

Türk Kızılay'ınca, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak, kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla 'Birbirimize Candan Bağımlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara'da kampanyanın tanıtımını yaptı. Yılmaz, bağışçıların da katıldığı programda, kış dönemi ve ramazan döneminde kan bağışında sıkıntılar olduğunu söyledi. Yılmaz, babasını lösemi nedeniyle kaybettiğini, o dönem düzenli kan bulmakta çok zorlandıklarını anlatarak, "O kadar zor bir şey birine gidip 'benim yakınım için kan verir misin' demek. Ben kendi öğrencilerimden istediğimi hatırlıyorum. Kendi arabamla alırdım, götürürdüm, yemek yedirirdim sonra evine kadar bırakırdım. Ama ona olan minnetim bitmezdi. Bugün 69 kan bağışı merkezinde, 18 bölge kan merkezinde, 300'den fazla mobil araçla, 2 bin 920 uzman personelin gece gündüz demeden bu organizasyonu yapmaya çalıştığı ve aslında arka planda milyonlarca bağışçının kendi canlarından bir parçayı tanımadıkları birisi için verdikleri bir sistemden bahsediyoruz" dedi.

'2023'Ü 2 MİLYON 674 BİN BAĞIŞ İLE TAMAMLADIK'

Hastayla Kızılay arasında herhangi bir para alışverişinin olmasının sistemsel olarak mümkün olmadığını belirten Yılmaz, "Kızılay'ın yürüttüğü kan sistemi bir kamu hizmetidir. Dolayısıyla devletimizin kontrolünde, devletimizin sponsorluğunda yürüyen bir hizmettir. Pandemi döneminde insanlar dışarı çıkarken tedirgin oldular. Bunun kan bağışı sistemine bir etkisi oldu. Sonra 6 Şubat tarihinde bir deprem yaşadık. Bu deprem sadece halkımızı etkilemedi; bir yandan o bölgedeki bağışlarımızı, çalışanlarımızı, kan bağış merkezlerimizi de etkiledi. Baktığımızda bizim normalde yüzde 20 kapasitemizi deprem bölgesindeki 11 il oluşturuyordu. Ama bizim kahraman bağışçılarımız o bölgedeki yüzde 20 eksikliği de giderecek şekilde daha fazla kan bağışında bulundular. 2023 senesini de 2 milyon 674 bin kan bağışı ile tamamlamış olduk. Bu, ülkedeki kan kullanımının yüzde 87'sine karşılık gelen bir rakam" ifadelerini kullandı.

Programda 110 kez kan bağışı yapan Mehmet Abdullah Yaşın'a, 92 kez kan bağışı yapan Kahraman Kütük'e, kadınlar kategorisinde ise 55 kez kan bağışı yapan Fatma Özkan'a, Kızılay Genel Başkanı Yılmaz tarafından plaket verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kızılay'la hasta arasında para alışverişi mümkün değil - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kızılay'la hasta arasında para alışverişi mümkün değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement