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Kızılay Hakkari Şubesi, Olumsuz Hava Koşullarında Yolda Kalanlara Yardım Etti - Son Dakika
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Kızılay Hakkari Şubesi, Olumsuz Hava Koşullarında Yolda Kalanlara Yardım Etti

Kızılay Hakkari Şubesi, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara kumanya ve çorba dağıttı. Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunda yolda kalan sürücülere çay ve çorba ikram edildi. Ayrıca, Hakkari-Yüksekova kara yolunda bekleyenler ile Şemdinli yolunda kar nedeniyle yolda kalan vatandaş ve sürücülere de kumanya ve çorba dağıtıldı.

Kızılay Hakkari Şubesi, Olumsuz Hava Koşullarında Yolda Kalanlara Yardım Etti
16.01.2024 - 14:03,
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Kızılay Hakkari Şubesince, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara kumanya ve çorba dağıttı.

Kızılay Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak kara yolundaki Güldere köyü yakınlarında bazı sürücüler yolda kaldı.

Bölgeye giden Şube Başkanı Recep Bozkurt ve gönüllüler, sürücülere çay ve çorba ikram etti.

Kızılay gönüllüleri, Hakkari- Yüksekova kara yolundaki Yeniköprü yakınlarında zaman zaman kaya düşmesi sonucu kapanan yolda bekleyenler ile Şemdinli yolunda kar nedeniyle yolda kalan vatandaş ve sürücülere kumanya ve çorba dağıttı.

Kaynak: AA
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