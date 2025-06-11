Kızılay\'ın 157. Yılı Antalya\'da Kutlandı

Türk Kızılayın kuruluşunun 157. yılı, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Kızılay Kadın gönüllülerinin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programda, vatandaşlara "Hilal-i Ahmer Çiçeği" dağıtıldı.

Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Esra Özkoç, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın 157 yıllık iyilik geleneğini yaşatmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Hilal-i Ahmer mirasını yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getiren Özkoç, "11 Haziran 1868'de bir grup gönüllünün başlattığı bu büyük iyilik hareketi, bugün geniş bir dayanışma ağına dönüşmüştür." dedi.

Özkoç, Kızılay'ın yalnızca ihtiyaç sahiplerine ulaşan bir yardım kuruluşu olmadığını vurgulayarak, kurumun aynı zamanda vicdanın, merhametin ve evrensel insanlık değerlerinin sembolü olduğunu ifade etti.

Kızılay Kadın gönüllüleri olarak bu iyilik hareketinin güçlü bir parçası olduklarını belirten Özkoç, "Sadece maddi yardımlar değil, umudu, şefkati ve kardeşliği de toplumun kalbine ulaştırıyoruz. Afetlerin ortasında, bir çocuğun gözlerinde, yaşlı bir annenin duasında Kızılay ruhunu temsil ediyoruz." diye konuştu.

"Hilal-i Ahmer Çiçeği"nin sembolik anlamına da değinen Özkoç, çiçeğin geçmişten günümüze taşınan, her yaprağı iyilikle açan merhamet simgesi olduğunu ve kalbi iyilik için atan tüm gönüllerin ortak vicdanını yansıttığını söyledi.

Özkoç, Kızılay'ın, gönüllü ve bağışçılarının desteğiyle dünyanın önde gelen insani yardım kuruluşları arasında yer aldığını belirterek, Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde artan bağışların bu güvenin en somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara gönüllülük çağrısında bulunan Özkoç, "Gelin, hepimizin ortak değeri olan Kızılay'ın gönüllüsü olun. Gönüllülük, insanlığımızın, dayanışmanın ve birlikte güçlü olmanın en güzel ifadesidir." dedi.

Özkoç, törene katılanlara teşekkür ederek, Türk Kızılay'ın kurucularını ve bugüne kadar emek veren tüm gönüllüleri rahmet ve minnetle andığını sözlerine ekledi.