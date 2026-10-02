Kızılay'ın genç gönüllüleri Mersin'de huzurevi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'ın genç gönüllüleri Mersin'de huzurevi sakinleriyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılay\'ın genç gönüllüleri Mersin\'de huzurevi sakinleriyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Türk Kızılayın genç gönüllüleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'nde yaşlıları ziyaret etti. İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, kurum yöneticileri ve gönüllülerin katıldığı ziyarette yaşlılarla sohbet edildi ve hediye takdim edildi.

Mersin'de Türk Kızılayın genç gönüllüleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Türk Kızılayın açıklamasına göre, İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, kurum yöneticileri ve gönüllülerin katılımıyla Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılarla bir araya gelen gönüllüler, sohbet etti, onlara hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA
KızılayHediyeİyilikMersinGüncelDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
13:54
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
13:47
Mardin Artuklu’da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:11:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Kızılay'ın genç gönüllüleri Mersin'de huzurevi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei