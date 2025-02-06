Kızılay, Muş\'ta Mahsur Kalanlara Yardım Etti

Muş'ta Türk Kızılay ekipleri, kar yağışından dolayı yolda kalan vatandaşlara ikramda buldu.
Türk Kızılay Muş Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Muş-Diyarkabır Kulp yolunda yoğun kar yağışından dolayı bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden Türk Kızılay ekipler, yolda kalanlara su, kek ve meyve suyu ikram etti.
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