Kızılay Orman Yangınlarına Destek Veriyor

TÜRK Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Orman yangınlarına müdahale eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmetine aralıksız devam eden Kızılay ekipleri, başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere 133 bin kişilik beslenme hizmeti vererek müdahale çalışmalarına destek oldu.