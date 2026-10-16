Kızılay Vezirköprü Şubesi, Kumral Mahallesi\'nde ihtiyaç sahibi haneleri ziyaret etti

Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve beraberindekiler, Kumral Mahallesi Muhtarı Hamit Çalışkan ile mahalledeki haneleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelerle görüşülerek sosyal incelemelerde bulunuldu, ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. Çocuklara ise oyuncak ve giysi desteği sağlandı.

Kurtoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı önemsediklerini belirterek, ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çocukları sevindirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Kurtoğlu, vatandaşların yanında olmayı ve sosyal destek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.