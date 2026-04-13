Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmalarıyla Kızılca Göleti'nde Su Seviyesi Yüzde 80'e Ulaştı

(ANKARA) - Çubuk ilçesi Kızılca Mahallesi'nde 1967 yılında yapılan ve 2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredilen kuruma riski altındaki Kızılca Göleti suya yeniden kavuştu. ABB'nin yağış rejimindeki azalma, artan buharlaşma ve beslenme kanalının işlevini yitirmesi nedeniyle kurumaya yüz tutan gölette başlattığı yenileme çalışmaları tamamlandı. Azman Deresi'nden açık kanal ile beslenen göletin su seviyesi yüzde 80'e ulaştı.

Çubuk ilçesi Kızılca Mahallesi'nde 1967 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve 2014'te de ABB'ye devredilen atıl durumdaki Kızılca Göleti suya kavuşmaya başladı.

Son yıllarda yağış rejimindeki azalma, artan buharlaşma ve beslenme kanalının işlevini kaybetmesi nedeniyle kuruma riskiyle karşı karşıya kalan gölette kapatılan ve üzerine yapı yapılan kanallar tekrar açılıp yol-kanal geçişleri yeniden düzenlendi. Yapılan yenileme çalışmalarının ardından Azman Deresi'nden açık kanal ile beslenen göletin su seviyesi yüzde 80'e ulaştı.

Çubuk merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan Kızılca Göleti, 400 bin metrekare sulama alanına ve 448 bin metreküp depolama hacmine sahipken ortalama derinliği ise 4 metreye ulaşabiliyor.

Aynı zamanda yerel ekosistem ve toplumsal yaşam için büyük önem taşıyan gölet özellikle angut kuşunun ve diğer göçmen kuşların uğrak yeri olma özelliği de taşıyor.

"Bu değerleri koruyarak sürdürülebilir şekilde yaşatmak istiyoruz"

İklim değişikliği ve göle su gelmemesi nedeniyle geçtiğimiz son 2 yılda su kaybı yaşandığını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal şöyle konuştu:

"Tamamen kuru hale gelmişti. Gerekli saha çalışmalarını ve ölçümleri yaptıktan sonra Çubuk bölgesindeki ASKİ ve Fen İşleri Bölge Müdürlüklerimizle istişare ile burada yaklaşık bir aylık bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmayla Azman Deresi'nden yaklaşık 2,5 kilometrelik bir kazı çalışması yapıldı. Kaybolmuş kanal yeniden gün yüzüne çıkartılıp temizlendi ve su göletimize gelmeye başladı. Göletimiz yaklaşık 100 dönümlük bir sulama göletiydi fakat 2014 yılından bu tarafa doğa güzelliği olarak kullanılıyor. Sulama vasfını yitirmiş durumdaydı. Şu anda göletin yaklaşık yüzde 80'i dolmuş durumda. Kuş göçlerinin yaşandığı bir bölge. Aynı zamanda bölge halkının gelip rahatladığı, gezdiği bir su kenarı vaziyetinde. Bu değerleri koruyarak sürdürülebilir şekilde yaşatmak istiyoruz. Çubuk halkını ve Ankaralıları burayı görmeye bekliyoruz."

"Büyükşehir göletimizi tekrar canlandırdı"

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, "Kızılca köy göleti 1967 yılında sulama göleti olarak yapılmış bir göletti. Son 10 yıldır kuraklık nedeniyle atıl vaziyetteydi. Büyükşehir 2,5 kilometrelik kanalımızı tekrar hayata geçirerek kuruyan göletimizi tekrar canlandırdı. Burası yabani kuşların uğradığı, eğlendikleri bir yer. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kızılca Mahalle Muhtarı Hacı İbrahim Öztürk ise "Bu göl 2 senedir atıl duruyordu, kurumuştu. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdik. Geldiler, ayıkladılar, yaptılar, ettiler; suyu akıttık göle. Allah'ın izniyle bu sene tamamen göletimizi dolduracağız, göletimiz şu anda iyi. Sirkeli Çayı'ndan (Azman) su gelince kepçeleri getirdiler, çalışma yaptılar. Yapılacak yerleri yaptılar, suyu tuttuk. Şu anda gölete su akıyor. 20 gün sonra göletimiz tamamen dolar" ifadelerini kullandı.