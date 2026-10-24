Kızılcahamam'da kayıp kadının yanan evinin zemininde kemikler ve balta çıktı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da kayıp kadının yanan evinin zemininde kemikler ve balta çıktı

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Kızılcahamam\'da kayıp kadının yanan evinin zemininde kemikler ve balta çıktı
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2009'dan beri haber alınamayan Gülşen Uyar'ın Kızılcahamam'daki evi 4 Ekim'de yandı, itfaiye kundaklama tespit etti. Zeminde 3 gün süren kazıda tuğla ve kiremitle örülüp kireçle kapatılmış bölümde insan kemikleri, diş kalıntıları ve bir balta bulundu. Serbest bırakılan komşu Ali Y., yangını eski kayınvalide Şerife K.'nin yönlendirmesiyle çıkardığını öne sürdü. Kemikler DNA karşılaştırması için Adli Tıp'ta.

ANKARA'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın yaşadığı, 20 gün önce çıkan yangında kül olan evinin altında yapılan kazıda bulunan insan kemikleri ile ilgili DNA incelemesi sürüyor. İtfaiye raporunda yangının birden fazla noktadaki kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

2009'DA İZİ KAYBOLMUŞTU

Kızılcahamam ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Gülşen Uyar, eşinden boşandıktan bir süre sonra 2009 yılında 52 yaşındayken ortadan kayboldu. Uyar, o dönem yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra dosyayı yeniden ele aldı. Soruşturma kapsamında Uyar'ın komşularının ifadelerine başvuruldu.

EV KUNDAKLANDI, KAZIDA BALTA BULUNDU

İfade işlemlerinden kısa süre sonra, Uyar'ın kaybolduğu tarihe kadar yaşadığı, daha sonra da kimse tarafından kullanılmayan 3 katlı müstakil evde 4 Ekim'de yangın çıktı. Ev yangında kül olurken, itfaiye raporunda yangının birden fazla noktada kundaklama sonucu çıktığı belirtildi. Bunun üzerine binanın zemininde kazı yapılması kararlaştırıldı.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasına, Ankara Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde görevli kadavra köpeği Herkül de yer aldı. 3 gün süren kazı çalışmasında yaklaşık 2 metre derinlikte tuğla ve kiremitlerle örülmüş, üzeri kireçle kapatılmış ve beton atılmış bölümde insan kemikleri, diş kalıntıları ve suç aleti olarak değerlendirilen balta bulundu. Gülşen Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kızından alınan DNA örneği ile karşılaştırılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'KOKUYOR, KİBRİT AT' DEDİ

Mahallede oturan, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan Ali Y., yangını Gülşen Uyar'ın eski kayınvalidesi Şerife K.'nin yönlendirmesiyle kendisinin çıkardığını ileri sürdü. Ali Y., evin boş ve metruk olduğunu söyleyerek, "Şerife Teyze bana dedi ki; 'Kokuyor, oraya bir kibrit at. Bir şey olmaz' dedi. Pencereden kibrit attım; içeride yatak yorganlar vardı. Kibriti atıp evime gidip yattım. Sonra itfaiye gelince kalktım" ifadelerini kullandı.

Eski kayınvalide Şerife K. de eski gelininin akli dengesinin bozuk olduğunu, kaybolduktan sonra çocuklarını kendisinin büyüttüğünü ileri sürdü. Şerife K., oğlunun da boşandıktan sonra evlendiğini ve 2 kızının olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
Kızılcahamam3. SayfaAdli TıpİtfaiyeGülşenGüncelSon Dakika

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