Kızılcahamam'daki orman yangını 20,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kızılcahamam'daki orman yangını 20,5 saatte kontrol altına alındı

Kızılcahamam\'daki orman yangını 20,5 saatte kontrol altına alındı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Alperen Yaylası'nda dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen müdahaleyle bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlere itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 20,5 saatte kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası'nda dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangına havadan ve karadan sürdürülen müdahalenin ardından alevler bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızılcahamam'daki orman yangını 20,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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