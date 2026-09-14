Kızılcahamam\'daki orman yangını 20,5 saatte kontrol altına alındı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 20,5 saatte kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası'nda dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangına havadan ve karadan sürdürülen müdahalenin ardından alevler bugün saat 08.30 sıralarında kontrol altına alındı.