Kızılcahamam'daki üç orman yangınından ikisi kontrol altına alındı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Eğerli Alören Yaylası'ndaki yangını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan üç orman yangınından ikisi kontrol altına alındı.
Eğerli Alören Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılcahamam'a bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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