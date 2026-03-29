Kızıldeniz'de Tehdit Uyarısı

Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı Aspides misyonu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Husilerin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden gemileri hedef alabileceği uyarısında bulunarak, "tüm gemilere dikkatli olmalarını" tavsiye etti.

Aspides misyonundan yeni tehdit durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Husi güçlerinin, İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurduğu, ticari gemilere yönelik herhangi bir saldırının da bildirilmediği anımsatıldı.

28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, İran'ın da buna karşılık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, 28 Mart'ta Husiler'in İsrail'e yönelik füze saldırılarına yeniden başladığı belirtilerek, "Husi silahlarının menzili içinden geçen ticari gemilere yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimal dahilindedir. Özellikle Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin doğusunda seyreden tüm gemilere dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir." uyarısı yapıldı.

Özellikle İsrail veya ABD ile bağlantılı ticari gemilerin, tehdit düzeyi azalıncaya kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Husilerin askeri kapasitesinin büyük ölçüde korunmuş olduğuna işaret edilen açıklamada, askeri kapasitenin kayda değer seviyede olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Husiler'den İran'la dayanışma mesajı

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'la dayanışma içinde hareket edeceklerini ve her türlü gelişmeye karşı hazır olduklarını duyurmuştu.

AB'nin Aspides misyonu

AB, Aspides misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı.

Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.

Söz konusu misyon, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda faaliyet gösteriyor.