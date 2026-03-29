Kızıldeniz'de Tehdit Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıldeniz'de Tehdit Uyarısı

29.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin Aspides misyonu, Husilerin gemilere yönelik saldırı yapabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı Aspides misyonu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Husilerin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde seyreden gemileri hedef alabileceği uyarısında bulunarak, "tüm gemilere dikkatli olmalarını" tavsiye etti.

Aspides misyonundan yeni tehdit durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Husi güçlerinin, İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurduğu, ticari gemilere yönelik herhangi bir saldırının da bildirilmediği anımsatıldı.

28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, İran'ın da buna karşılık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, 28 Mart'ta Husiler'in İsrail'e yönelik füze saldırılarına yeniden başladığı belirtilerek, "Husi silahlarının menzili içinden geçen ticari gemilere yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimal dahilindedir. Özellikle Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin doğusunda seyreden tüm gemilere dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir." uyarısı yapıldı.

Özellikle İsrail veya ABD ile bağlantılı ticari gemilerin, tehdit düzeyi azalıncaya kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapmaktan kaçınmaları tavsiye edildi.

Husilerin askeri kapasitesinin büyük ölçüde korunmuş olduğuna işaret edilen açıklamada, askeri kapasitenin kayda değer seviyede olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Husiler'den İran'la dayanışma mesajı

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'la dayanışma içinde hareket edeceklerini ve her türlü gelişmeye karşı hazır olduklarını duyurmuştu.

AB'nin Aspides misyonu

AB, Aspides misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı.

Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.

Söz konusu misyon, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:00
KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
11:55
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:18:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.