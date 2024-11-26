Kızıldeniz'de Tekne Batması: 16 Kişi Kayboldu

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MARSA ALEM, 26 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Kızıldeniz vilayetindeki Marsa Alem bölgesinde bir teknenin batmasının ardından olay yeri yakınlarında çalışan kurtarma ekipleri, 25 Kasım 2024.

Kızıldeniz Valisi Amr Hanefi, pazartesi günü yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de günün erken saatlerinde batan teknede bulunan 4 Mısır vatandaşı ile 12 yabancı uyruklu kişiye halen ulaşılamadığını söyledi.

Hanefi, toplamda 28 kişinin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, arama çalışmalarının ve olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Xinhua)