Kızılırmak Buz Tutuyor

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Kızılırmak'tan adeta buz oldu aktı

SİVAS - Sivas'ta yaşanan soğuk havanın etkisi Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'a da yansıdı. Kızılırmak üstünde adeta buz adacıkları aktı.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta soğuk havalar kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktır. Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü kentte, Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyinde buzlanma meydana geldi. Nehir üzerinde oluşan buz kütleleri akıntıyla birlikte hareket ederek ilginç görüntüler oluşturdu.