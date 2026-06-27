Kızıltepe'de Anız ve Makine Yangınları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'de Anız ve Makine Yangınları

27.06.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kızıltepe'de anız ve saman balyası makinesi yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan anız yangınları ile saman balyası makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sevimli ve Demirkapı mahallelerinde anız, Büyükboğaziye Mahallesi'nde ise saman balyası makinesinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangınların ardından ihbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyası makinesi kullanılamaz hale gelirken, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Mardin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Anız ve Makine Yangınları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Venezuela’da depremin ortasında mucize doğum Venezuela'da depremin ortasında mucize doğum
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Amasya’da polis adaylarının gurur günü: Mezuniyeti “Erik dalı“ oynayarak kutladılar Amasya'da polis adaylarının gurur günü: Mezuniyeti "Erik dalı" oynayarak kutladılar
Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı

21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
20:35
Silivri’de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 21:58:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Anız ve Makine Yangınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.