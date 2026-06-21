Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Yeni Mahalle'de 2 yaşındaki Muhammed B, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bebek, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Bebek Pencereden Düştü - Son Dakika
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