Kızıltepe\'de fosseptiğe düşen eşek kurtarıldı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde fosseptiğe düşen eşek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Sarıca Mahallesi'nde meydana geldi. Üzeri açık olan fosseptiğe düşen eşeği gören mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmayla, halatla eşeği kurtardı. Eşek sahibine teslim edilirken, fosseptik ise kapatıldı. (DHA)
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