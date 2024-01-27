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Kızıltepe'de fosseptiğe düşen eşek kurtarıldı - Son Dakika
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Kızıltepe'de fosseptiğe düşen eşek kurtarıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fosseptiğe düşen eşek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Sarıca Mahallesi'nde meydana geldi. Üzeri açık olan fosseptiğe düşen eşeği gören mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmayla, halatla eşeği kurtardı. Eşek sahibine teslim edilirken, fosseptik ise kapatıldı.

27.01.2024 - 11:09,
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde fosseptiğe düşen eşek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Sarıca Mahallesi'nde meydana geldi. Üzeri açık olan fosseptiğe düşen eşeği gören mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmayla, halatla eşeği kurtardı. Eşek sahibine teslim edilirken, fosseptik ise kapatıldı. (DHA)

Kızıltepe\'de fosseptiğe düşen eşek kurtarıldı
Kaynak: DHA
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