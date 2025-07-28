Kızıltepe'de Gazze'ye Destek Protestosu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkanlığı öncülüğünde, Kenan Kösen Camisi önünde yatsı namazından sonra bir araya gelen katılımcılar, tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkanı Abdullah Kavan, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Basın açıklamasına, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.