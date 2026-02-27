Kızıltepe'de İki Ev Yangını - Son Dakika
Kızıltepe'de İki Ev Yangını

27.02.2026 20:50
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iftar saatinde iki müstakil evde yangın meydana geldi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iftar saatinde 2 ayrı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlk yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Kırkkuyu Mahallesi Küme Evleri'nde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İkinci yangın ise yine Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aysun Mahallesi'nde bulunan Enver Türk Aslan'a ait tek katlı evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın için ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

