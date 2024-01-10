Kızıltepe\'de İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

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Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok•
Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
İlçeye bağlı Ersoylu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Ö.A. (20), malzeme taşıdığı sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ö.A. özel bir hastaneye kaldırıldı.
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