Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çay bahçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü.
Çay bahçesindeki sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 8 kişi darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Kavga: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?