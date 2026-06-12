Kızıltepe'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kızıltepe\'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
12.06.2026 09:41
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi Gümüşdere mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 MA 5275 ve 55 ARP 58 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlardaki Rojda E., Ahmet B., Zübeyir E., Sihem H. ve Abdulkadir Korkmaz (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Abdulkadir Korkmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlknur Toptaş İlknur Toptaş:
    yazık oldu yaşlı adama ama ne dersen de bu yollarda hız yapanlar hep var işte başka ne yapcan ölüm yazılıysa yazılı gelir 0 0 Yanıtla
  • Görkem İnce Görkem İnce:
    bu kadar hız yapıyo bu adamlar yaşlı adamı öldürtüyo ya hayvan gibi araç kullanıyolar hiç vicdan yok 0 0 Yanıtla
  • Emel Cennet Engin Emel Cennet Engin:
    yazık be adamın işi gücü var ama böyle bi kazayla bir anda hepsi bitiyo işletme masrafları kimse öşümüyo 0 0 Yanıtla
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