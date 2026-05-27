Kızıltepe'de Kurban Bayramı Hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'de Kurban Bayramı Hareketliliği

27.05.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe'de hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanırken, satışların düştüğü belirtildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Besiciler, pazarda bayram mesaisini sürdürdü.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde de hayvan pazarlarında hareketlilik devam etti. Besiciler, sabah saatlerinden itibaren hayvan pazarında yerini aldı. Sıkı pazarlık sonrası kurbanlık alan İzzettin Özcan, "Kurbanlık için toklu aldım. 18 bin liraya aldım. Fiyatı normaldir, çok da değildir, az da. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

'SATIŞLAR GEÇEN YILA ORANLA DÜŞTÜ'

Besici Abdulkadir Tarhan da satışların geçen yıla düştüğünü belirterek, "Bu sene satışlar iştahsız. Alıcı pek yok, satıcı da zaten perişan durumda. Geçen yıl daha iyiydi. Küçükbaş hayvan fiyatlar 8 bin liradan başlıyor 20 bin liraya kadar çıkıyor. Koçlar ise 25'ten başlıyor 30'a kadar çıkıyor. Bütün Müslümanların bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz" diye konuştu.

Kurbanlıklarının satılmadığını ifade eden Nurullah Esen ise "İnsanlar eskisi gibi kurbanlık almıyor. Bunun birçok nedeni var ama bir neden de özellikle Afrika'da insanlar aç olduğu için vekalet yoluyla oralarda kestiriyorlar. Türkiye'ye göre daha uyguna geldiği için insanlar oraları tercih ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Kurban Bayramı Hareketliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel’den: Biraz bilirim bu işleri Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle ''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 14:13:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Kurban Bayramı Hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.