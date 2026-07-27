Kızıltepe'de Motosiklet Hırsızlığı
Kızıltepe'de bina girişinde park halindeki motosiklet, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkla çalındı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bina girişinde park halindeki motosiklet çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 17 Temmuz'da saat 05.00 sıralarında, Yenimahalle'de meydana geldi. Sabaha karşı, kapısı açık binanın önüne gelen şüpheli, bir süre bekledikten sonra bina girişinde park halindeki motosikleti alıp uzaklaştı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan sahibi, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını gören araç sahibi, kayıtlarla birlikte polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Görüntülerde şüphelinin motosikleti bina girişinden çıkarıp itekleyerek götürdüğü görüldü.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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