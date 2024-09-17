Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Engin Kaymaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Engin Kaymaz Hayatını Kaybetti

Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: Engin Kaymaz Hayatını Kaybetti

Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan çatışmada Engin Kaymaz hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı.

17.09.2024 17:40
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Engin Kaymaz (43), son yolculuğuna uğurlandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışıyor.

İlçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Özmen Sitesi mevkisinde iki grup arasında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Olayda Engin Kaymaz ile R.K. (59) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralanan Engin Kaymaz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaymaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Engin Kaymaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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