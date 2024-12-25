Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: Taraftarlar Derneği Başkanı Yaralandı

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MARDİN'in Kızıltepe arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Çaykur Rizespor Mardin Kızıltepe Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar (42), "Seyir halindeyken karşı taraftan biri arabama çarptı. Tabi ben tanımıyordum. Arabama çarpınca durup ne olduğuna bakayım dedim. Onun yanına gider gitmez bana parmağıyla köyümü işaret ederek, 'Seni de oraya gömeceğiz' dediler. Geçen sene kuzenimi öldürmüşlerdi, beni de bıçaklamışlardı" dedi.

Olay, dün sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirine ateş açtı. Kavgada Harun Çınar ve Nazım E. (37) yaralandı. Yaralılardan Harun Ç. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, yolda duran otomobilin arkasında bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği, yanındaki bir kadının da taş attığı görüldü. Görüntülerde ayrıca olay yerine gelen bir polis memurunun ise havaya uyarı ateşi açtığı yer aldı.

KAVGANIN NEDENİ: ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Kavgada vücuduna saçmalar isabet eden, sığındığı otobüs durağındaki reklam panosundan sıçrayan cam kırıklarının gözünü yaraladığı Harun Çınar'ın, Çaykur Rizespor Mardin Kızıltepe Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu, aileler arasındaki husumetin de 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başladığı öğrenildi. Olay anını anlatan Çınar, anlaşmazlık nedeniyle 27 Mart 2023'te Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi 126'ncı Sokak'ta çıkan kavgada bıçaklanmış ve kulakları kesilmiş halde bulunan kuzeni Halil Çınar (50) hayatını kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dün sabah 07.30 sıralarında çocuklarımı hastaneye götürüyordum. 2 çocuğum vardı, engelli çocuğum vardı arabada. Seyir halindeyken karşı taraftan biri arabama çarptı. Tabi ben tanımıyordum. Arabama çarpınca durup ne olduğuna bakayım dedim. Onun yanına gider gitmez bana parmağıyla köyümü işaret ederek, 'Seni de oraya gömeceğiz.' dediler. Geçen sene kuzenimi öldürmüşlerdi, beni de bıçaklamışlardı. Elinde telefon vardı, açıktı, kardeşleriyle görüşüyordu. Öyle olunca ben de akrabalarımı ve köydekileri aradım. Olay öyle başladı. 2 sene önce kuzenimi öldürdüler, beni de bıçakladılar. 47 dikiş atılmıştı karnıma. Mahkemedeki dosyamız hala açıklanmamış. Bıçaklarla, satırlarla vahşi bir şekilde amcamın oğlunu öldürdüler, benim de halim ortada. Böyle bir vahşet olamaz. Kuzenimi öldürdüler, beni bıçakladılar. Bugün arabama vururken 'Seni de o toprağa gömeceğiz' dediler. Gömdüler ama ölmedim, gömülmedim. Dokuz canlıyım çok şükür."