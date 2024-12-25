Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Taraftarlar Derneği Başkanı Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Taraftarlar Derneği Başkanı Yaralandı

Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: Taraftarlar Derneği Başkanı Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, Çaykur Rizespor Mardin Kızıltepe Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar yaralandı. Olayın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öğrenildi.

25.12.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Kızıltepe arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Çaykur Rizespor Mardin Kızıltepe Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar (42), "Seyir halindeyken karşı taraftan biri arabama çarptı. Tabi ben tanımıyordum. Arabama çarpınca durup ne olduğuna bakayım dedim. Onun yanına gider gitmez bana parmağıyla köyümü işaret ederek, 'Seni de oraya gömeceğiz' dediler. Geçen sene kuzenimi öldürmüşlerdi, beni de bıçaklamışlardı" dedi.

Olay, dün sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirine ateş açtı. Kavgada Harun Çınar ve Nazım E. (37) yaralandı. Yaralılardan Harun Ç. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, yolda duran otomobilin arkasında bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği, yanındaki bir kadının da taş attığı görüldü. Görüntülerde ayrıca olay yerine gelen bir polis memurunun ise havaya uyarı ateşi açtığı yer aldı.

KAVGANIN NEDENİ: ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Kavgada vücuduna saçmalar isabet eden, sığındığı otobüs durağındaki reklam panosundan sıçrayan cam kırıklarının gözünü yaraladığı Harun Çınar'ın, Çaykur Rizespor Mardin Kızıltepe Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu, aileler arasındaki husumetin de 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başladığı öğrenildi. Olay anını anlatan Çınar, anlaşmazlık nedeniyle 27 Mart 2023'te Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi 126'ncı Sokak'ta çıkan kavgada bıçaklanmış ve kulakları kesilmiş halde bulunan kuzeni Halil Çınar (50) hayatını kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dün sabah 07.30 sıralarında çocuklarımı hastaneye götürüyordum. 2 çocuğum vardı, engelli çocuğum vardı arabada. Seyir halindeyken karşı taraftan biri arabama çarptı. Tabi ben tanımıyordum. Arabama çarpınca durup ne olduğuna bakayım dedim. Onun yanına gider gitmez bana parmağıyla köyümü işaret ederek, 'Seni de oraya gömeceğiz.' dediler. Geçen sene kuzenimi öldürmüşlerdi, beni de bıçaklamışlardı. Elinde telefon vardı, açıktı, kardeşleriyle görüşüyordu. Öyle olunca ben de akrabalarımı ve köydekileri aradım. Olay öyle başladı. 2 sene önce kuzenimi öldürdüler, beni de bıçakladılar. 47 dikiş atılmıştı karnıma. Mahkemedeki dosyamız hala açıklanmamış. Bıçaklarla, satırlarla vahşi bir şekilde amcamın oğlunu öldürdüler, benim de halim ortada. Böyle bir vahşet olamaz. Kuzenimi öldürdüler, beni bıçakladılar. Bugün arabama vururken 'Seni de o toprağa gömeceğiz' dediler. Gömdüler ama ölmedim, gömülmedim. Dokuz canlıyım çok şükür."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, Rizespor, Politika, 3-sayfa, Mardin, Güncel, Çınar, Kavga, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Taraftarlar Derneği Başkanı Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Balıkesir’de 11 kişinin öldüğü fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:49:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Taraftarlar Derneği Başkanı Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.