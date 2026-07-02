Kızıltepe'de Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil, İpek Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Y.T. (72) yaralandı.

Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.